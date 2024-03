Pubblicità

Il coordinamento cittadino di Forza Italia, presieduto da Pino Ripellino, ha diffuso un comunicato stampa in merito all’attuale situazione politica cittadina.

In politica così come nella vita il rispetto, per le persone e per le idee degli altri, è alla base di ogni possibile rapporto, se viene meno non ci può essere nessun tipo di dialogo. I comportamenti del sindaco, la chiusura al confronto e alla condivisone, la sua pretesa di cieca ubbidienza su ogni atto amministrativo da egli proposto (pena l’espulsione dalla maggioranza) sono la negazione del suddetto basilare valore. Forza Italia e i consiglieri comunali che lo rappresentano, in seno al massimo consesso – constatato, non ultimi i più recenti accadimenti, che da parte del primo cittadino non c’è alcun segnale di un cambio di atteggiamento in merito – comunicano di sentirsi sollevati da ogni vincolo politico con l’attuale amministrazione. Pertanto si annuncia (non senza rammarico per il veder svanire il progetto politico con i suoi presupposti di coinvolgimento e partecipazione, precedentemente concordato) che i propri consiglieri comunali si asterranno dal votare atti amministrativi che non siano stati preventivamente ampiamente discussi e concertati con le parti politiche e sociali della città. Con le imposizioni e gli atti d’imperio, lo dice la storia, non si risolvono i problemi, anzi si aggravano. Se si vuole la rinascita di Licata occorre moderazione, dialogo, rispetto dei ruolie massimo coinvolgimento di ogni competente cittadina.

Il Coordinamento cittadino di Forza Italia