Bellissima esperienza per gli studenti del Liceo Vincenzo Linares che hanno partecipato all’undicesima edizione del Fortitudo school cup torneo di pallacanestro rivolta alle scuole superiori della nostra provincia.

In un PalaMoncada gremito si sono affrontate il Liceo Linares, l’IIS Archimede di Cammarata, l’IIS Crispi di Ribera, il Liceo Scientifico Leonardo di Agrigento e l’IIS Gallo Politi di Agrigento

Impeccabile l’organizzazione dello staff della Fortitudo Agrigento che ha curato anche i minimi dettagli e a cui va il nostro ringraziamento.

Gli studenti del Linares hanno ottenuto un ottimo terzo posto alle spalle del Crispi Ribera e del Leonardo Agrigento.

Questi gli studenti che hanno rappresentato il Linares in campo:

Incorvaia Edoardo

Alaimo Daniele

Pintacrona Giuseppe

Frisicaro Angelo

Incorvaia Alessandro

Deoma Emanuele

Porrello Vincenzo

Decaro Angelo

Mazzerbo Antonino

Schembri Daniele

Catania Giuseppe

Lauria Giulia

Alla prossima edizione 🏀