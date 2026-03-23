Bellissima esperienza per gli studenti del Liceo Vincenzo Linares che hanno partecipato all’undicesima edizione del Fortitudo school cup torneo di pallacanestro rivolta alle scuole superiori della nostra provincia.
In un PalaMoncada gremito si sono affrontate il Liceo Linares, l’IIS Archimede di Cammarata, l’IIS Crispi di Ribera, il Liceo Scientifico Leonardo di Agrigento e l’IIS Gallo Politi di Agrigento
Impeccabile l’organizzazione dello staff della Fortitudo Agrigento che ha curato anche i minimi dettagli e a cui va il nostro ringraziamento.
Gli studenti del Linares hanno ottenuto un ottimo terzo posto alle spalle del Crispi Ribera e del Leonardo Agrigento.
Questi gli studenti che hanno rappresentato il Linares in campo:
Incorvaia Edoardo
Alaimo Daniele
Pintacrona Giuseppe
Frisicaro Angelo
Incorvaia Alessandro
Deoma Emanuele
Porrello Vincenzo
Decaro Angelo
Mazzerbo Antonino
Schembri Daniele
Catania Giuseppe
Lauria Giulia
Alla prossima edizione 🏀