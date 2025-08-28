La Fornitura idrica in città è in netto miglioramento. Da oggi, si assiste infatti ad un sensibile aumento della portata destinata a Licata. “Il tavolo di regia ha mantenuto gli impegni presi. Da rilevazioni effettuate sia al serbatoio Sant’Angelo che a quello di Safarello – fa sapere il Sindaco Angelo Balsamo – in questo momento siamo passati da 58 a 93 litri al secondo”.
Aumentata la portata idrica: si passa da 58 a 93 litri al secondo
