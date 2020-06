Ancora fiamme nella notte a Licata. Una Ford Focus di proprietà di un venditore ambulante è stata distrutta dal fuoco la notte scorsa mentre si trovava parcheggiata in via Generale La Marmora, nel quartiere di Oltreponte. Sul posto i Vigili del Fuoco del distaccamento di corso Argentina hanno dovuto faticare non poco per avere la meglio del rogo. Ad indagare sull’accaduto i Carabinieri della locale Compagnia. La pista privilegiata, pur in mancanza di tracce di liquido infiammabile, sembra essere il rogo.