A distanza di qualche settimana, sono tornate in funzione le fontanelle presenti in Via Palma. A comunicarlo è il Sindaco Angelo Balsamo, che documentando tutto con delle foto sui propri profili social, ha annunciato il totale restyling e la riapertura delle stesse. Da oggi si ripartirà, ma con regole ben precise. L’erogazione dell’acqua sarà infatti temporizzata dalle ore 6.00 del mattino alle ore 20.00.

Fontanelle Via Palma, temporizzati gli orari di erogazione

“Sono tornate in funzione le fontanelle di Via Palma.

Un particolare ringraziamento alle imprese esecutrici che in tempi celeri, oltre a ripristinare il cedimento della pavimentazione, hanno rinnovato e dato decoro in toto alla struttura: imbiancando, aggiungendo e sostituendo mattonelle preesistenti, ripristinando l’illuminazione, etc.

Si avvisano i cittadini che l’erogazione dell’acqua sarà temporizzata dalle 6.00 alle 20.00.

Inoltre, si invita tutta la comunità ad avere rispetto del luogo, del lavoro svolto e, soprattutto, ad utilizzarlo unicamente per la sua funzione.

Si procederà all’installazione delle telecamere di videosorveglianza: coloro i quali saranno sorpresi a deturpare la struttura saranno sanzionati secondo le disposizioni di legge”. Questo il post sulla pagina Instagram del Sindaco Angelo Balsamo.