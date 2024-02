Pubblicità

CHIUDE IL FONDO LIBRARIO ANTICO DI LICATA

I CONSIGLIERI COMUNALI DELLA DC: “E’ UN’ATTIVITA’ IMPORTANTE PER LICATA, PERCHE’ IL COMUNE L’HA INTERROTTA?”

I consiglieri comunali della DC di Licata, stamani hanno presentato un’interrogazione al sindaco Angelo Balsamo, per il tramite del presidente del Consiglio Comunale Anna Triglia, con la quale chiedono lumi circa la chiusura, annunciata dallo stesso servizio sulla pagina Facebook, del Fondo Librario Antico di Licata.

“Chiediamo di conoscere – si legge nell’interrogazione presentata da Giuseppe Russotto, Tiziana Augusto, Salvatore Posata e Francesco Moscato – la motivazione della sospensione delle attività. Altresì si chiede di sapere per quanto tempo l’attività del Fondo Librario Antico sarà sospesa e se è prevista una sua ripresa o se tale sospensione è da considerarsi quale chiusura definitiva del Fondo”.