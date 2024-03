Pubblicità

Fondo Antico, presa di posizione di 4 consiglieri comunali.

Riteniamo doveroso comunicare alla Cittá una mancanza di sensibilitá dimostrata dall’attuale Amministrazione Comunale nei confronti della VI Commissione Consiliare Sport, Turismo, Spettacolo – BB.CC. – P.I. – Condizioni Femminili.

Commissione che si è riunita in data odierna, martedì 5 Marzo 2024, per discutere sulla contestata chiusura del Fondo Librario Antico di Licata ed alla quale erano stati invitati a relazionare il Sindaco, l’assessore ai Beni Culturali ed il Segretario Generale.

L’assenza dell’Amministrazione ha impedito il corretto svolgimento della stessa e non ha consentito ai consiglieri di porre domande e richiedere informazioni in merito alla chiusura del fondo librario antico, che il Sindaco, attraverso un comunicato stampa, aveva etichettato come fake news.

Ció denota una scarsa attenzione alla tematica in questione e una mancanza di rispetto nei confronti della Commissione e dei suoi membri.

Si è consumato l’ennesimo atto di distacco del sindaco e del suo esecutivo nei confronti del Consiglio Comunale di cui le Commisioni sono una diretta emanazione.

I Consiglieri Comunali Fabio Amato, Viviana Dainotto, Luigi Lanza, Salvatore Posata