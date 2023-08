Pubblicità

PREVENZIONE DEI FENOMENI ALLUVIONALI, LA REGIONE STANZIA FONDI PER LICATA

I CONSIGLIERI COMUNALI DELLA DC: “STAGIONE DELLE PIOGGE IMMINENTE, IL COMUNE STA AGENDO CELERMENTE PER PREVENIRE GLI ALLAGAMENTI?”

I quattro consiglieri comunali della Democrazia Cristiana di Licata, Giuseppe Russotto, Tiziana Augusto, Salvatore Posata e Francesco Moscato, hanno presentato un’interrogazione al sindaco Angelo Balsamo per sapere, considerato che tra i 60 milioni di euro per la tutela del territorio e della popolazione stanziati dalla Giunta di Governo ci sono fondi anche per il canale di Mollarella, “in che modo il Comune di Licata intende utilizzare queste somme”.

“Quali sono le tempistiche – aggiungono i consiglieri comunali della DC di Licata – per l’espletamento delle eventuali procedure di gara e quindi per la relativa realizzazione degli interventi, considerato che la stagione autunnale, e quindi il rischio di piogge e fenomeni alluvionali, è alle porte?”.

Russotto, Augusto, Posata e Moscato chiedono di sapere, inoltre, nell’ambito della prevenzione di tali fenomeni, “quali sono le condizioni dei canali di scolo, delle caditoie e delle grondaie cittadine; se sono stati effettuati i necessari interventi di pulizia volti ad evitare pericolose ostruzioni che potrebbero impedire il regolare reflusso delle acque provocando allagamenti per strade cittadine e causando danni ad abitazioni, negozi, uffici ec…”.