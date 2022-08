Pubblicità

FINANZIAMENTI AI COMUNI PER LA VIDEOSORVEGLIANZA, INTERVENTO DELL’EX SINDACO ANGELO BIONDI.

C’è anche Licata fra gli 8 comuni della provincia di Agrigento nell’elenco degli enti potenzialmente finanziabili attraverso il POC “Legalità. Il ministero dell’Interno ha messo a disposizione ben 30 Milioni di euro per il finanziamento di progetti per la realizzazione di impianti di videosorveglianza integrata da parte delle amministrazioni locali allo scopo di rafforzare le condizioni di legalità per lo sviluppo economico dei territori delle Regioni meridionali. Non vi è dubbio che per la nostra cittadina, parecchio bisognosa di legalità e sicurezza, è un’opportunità da cogliere al volo. Il finanziamento, alla luce del corposo baget disponibile e del numero dei comuni in elenco (in totale 219 nelle cinque Regioni ammesse), è praticamente certo, basta solo presentare la domanda nei tempi e nei modi previsti dal bando. Forse questa mia nota risulterà superflua perché sicuramente i nostri amministratori ne sono già perfettamente informati, ma “meglio abbondare che deficere”, l’importante è centrare l’obbiettivo. A tal proposito è utile ribadire che domanda e documentazione richiesta dovranno essere presentate entro il prossimo 20 ottobre 2022.

Angelo Biondi