FONDI PER LA “RIQUALIFICAZIONE URBANA”, L’EX SINDACO BIONDI PROPONE L’ISTITUZIONE DI UNA TASK FORCE PER I PROGETTI ESECUTIVI

BALDO AUGUSTO: “E’ UN’OTTIMA IDEA, SE SERVE SONO PRONTO A DARE IL MIO CONTRIBUTO, A TITOLO GRATUITO, DI IMPRENDITORE”

Stamani l’ex sindaco di Licata Angelo Biondi, intervenendo sui 5 milioni di euro che sono stati assegnati al Comune di Licata grazie al bando di “Rigenerazione Urbana”, aveva proposto la costituzione di un organismo comunale che segua passo passo tutto l’iter progettuale.

Sulla questione interviene, in serata, Baldo Augusto, imprenditore ed ex consigliere comunale, che plaude all’iniziativa di Biondi e assicura la propria disponibilità, a titolo gratuito, per sviluppare percorsi virtuosi che facciano crescere la città.

“Apprezzo l’intervento di Angelo Biondi – è il commento di Augusto – la cui esperienza politica e di amministratore è nota a tutti. Credo possa fare parte, a pieno titolo, dell’organismo di cui propone la costituzione. Per quanto mi riguarda annuncio sin da ora la disponibilità a offrire, se dovesse essere considerata utile ed ovviamente a titolo gratuito, la mia esperienza di imprenditore. Sono convinto, infatti, che in questo difficile momento nessuno deve tirarsi indietro. Servono le competenze, la professionalità e l’esperienza di ognuno per rilanciare, insieme all’amministrazione comunale del sindaco Galanti, la città. Della task force, inoltre, a mio avviso dovrebbero essere chiamati a far parte anche due commercialisti”.