Fondi in arrivo per la pulizia di alcuni canaloni periferici. Il Genio civile di Agrigento ha infatti dato il via libera alla concessione di oltre trecentomila euro per intervenire sul canalone di Mollarella su quello di Fiumevecchio. Due condotti parecchio importanti per garantire il deflusso delle acque. Ne abbiamo parlato con l’assessore alla Protezione civile, Giuseppe Ripellino. “Ringrazio il Genio civile di Agrigento e quanti si sono prodigati affinchè potessimo ottenere la concessione di questi fondi importanti – le sue parole – in vista della stagione delle piogge la parte alta dei canaloni verrà bonificata. I fondi si aggirano su oltre 300mila euro e ringrazio il dirigente del Genio civile La Mendola per l’interesse mostrato nei confronti del nostro territorio”.