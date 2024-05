Pubblicità

Dai consiglieri comunali della DC di Licata arriva l’appello all’Amministrazione Comunale a presentare subito alla Regione Siciliana l’istanza per ottenere i fondi necessari per garantire, in occasione dell’ormai imminente stagione estiva, il servizio di bagnino di salvataggio sulle spiagge libere.

“Dall’onorevole Carmelo Pace, capogruppo della DC all’Ars – scrivono i consiglieri comunali Giuseppe Russotto, Tiziana Augusto, Salvatore Posata e Francesco Moscato – abbiamo appreso che l’assessorato regionale alle Autonomie Locali ha messo a disposizione dei Comune un milione di euro affinchè sia garantito l’importantissimo servizio di salvataggio sulle spiagge. Servizio che, sulle spiagge libere di Licata, manca ormai da alcuni anni”.

“Considerato – concludono i quattro consiglieri della DC – che si tratta di un’attività indispensabile per salvare vite umane, e che in estate decine di migliaia di bagnanti affollano gli arenili licatesi, sollecitiamo l’Amministrazione Comunale ad approfittare di questa occasione, presentando immediatamente l’apposita istanza al Governo Regionale per ottenere i fondi. Bisogna fare in fretta, considerato che il termine a disposizione dei Comuni scade il 15 giugno 2024”.