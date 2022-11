Vie allagate, acqua oltre il livello del marciapiede, tombini aperti dalla pressione. Consueti disagi e difficoltà per i residenti nel quartiere Fondachello-Playa. La bretella tra corso Argentina e la Playa è allagata e tra pochi minuti verrà chiusa. A rendere ancora più complicata la situazione, il fatto che la farmacia di turno è proprio quella del rione. Monitoraggio in corso da parte della Protezione civile comunale che si sta avvalendo della preziosa collaborazione delle associazioni di volontariato. Chiusa al transito causa allagamenti via Mauro De Mauro.