Pubblicità

L’associazione “A Lanterna” organizza per questa sera uno spettacolo danzante dal titolo “Folklore sotto le Stelle”. A partire dalle ore 20 saranno in città i gruppi di Bolivia, Filippine, Romania e Bulgaria che dapprima sfileranno e poi si esibiranno in Piazza Sant’Angelo. Una serata all’insegna del folk con la regia dell’associazione “A Lanterna” dove a distanza di anni a Licata torneranno ad esibirsi nella nostra città gruppi stranieri provenienti da ben tre continenti. La manifestazione sarà trasmessa in diretta streaming sui canali social (Facebook e YouTube) di Lanterna Tv a partire dalle ore 21.