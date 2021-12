Pubblicità

Si attende l’esito dei tamponi molecolari per il trasferimento dei quattro pazienti licatesi ricoverati nel reparto di Medicina e risultati positivi a Covid 19. Tutti e quattro sono stati temporaneamente trasferiti al Pronto soccorso dove sono stati collocati in un ambiente attiguo all’obitorio dove però mancano comfort. C’è oltretutto una discussione interna tra i reparti su quale personale infermieristico deve fornire assistenza alle quattro unità. Se i molecolari dovessero confermare la positività, verrebbero trasferiti in ospedali Covid dell’Isola.