Il Licata calcio sembra essere alle prese con un focolaio da Covid 19. Dopo i casi certi riguardanti Catalano, Civilleri e mister Campanella, il numero di atleti contagiati sarebbe schizzato a 12 unità. La situazione è in fase di monitoraggio e la società ha avviato le procedure per l’applicazione del protocollo previsto in casi simili.