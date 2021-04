Continua il monitoraggio in casa Licata calcio dopo l’accertamento di una decina di positività a Covid 19. La situazione è in lento miglioramento con i calciatori e il resto dello staff tecnico ormai prossimi alla conclusione della quarantena domiciliare avviata in seguito al riscontro delle positività. Alcuni dei calciatori sono già negativi dopo i tamponi di conferma, altri sono definitivamente in via di guarigione. Sono sensibilmente migliorate anche le condizioni di mister Giovanni Campanella dopo giorni particolarmente difficili. L’impressione è che dopo Pasqua si possa riprendere con gli allenamenti mettendosi definitivamente alle spalle l’incubo del focolaio Covid scoppiato nel post match con la Cittanovese. Per effetto di questi numerosi contagi, il Licata è stato costretto a saltare due gare di campionato: la trasferta del Provinciale di Trapani in casa del Dattilo e il match casalingo con l’Acireale. Resta adesso da capire quando la Lega fisserà le date di recupero, in un calendario già fitto di suo e congestionato dal resto dei recuperi ancora da effettuare per allineare i campionati. E’ chiaro che alla ripresa per il Licata si aprirà una fase diversa: si dovrà infatti soprattutto recuperare la migliore condizione atletica possibile prima del ritorno in campo. L’aspetto più importante è però ovviamente quello di natura sanitaria: superare il Covid resta l’obiettivo più importante così da poter riprendere in condizioni di sicurezza le attività agonistiche in vista di un finale di stagione che vedrà i gialloblu impegnati nella conquista di quei punti che mancano per brindare alla seconda salvezza consecutiva. Obiettivo sicuramente alla portata di capitan Maltese e compagni ma da centrare nel più breve tempo possibile per non complicarsi la vita nel rush finale.