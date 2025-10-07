ADV

Come riporta Liberoquotidiano.it, la Mawel, una delle imbarcazioni appartenenti alla Flotilla diretta in Palestina, ha disalberato al largo di Pantelleria ed è stata costretta a trovare riparo nel porto di Pozzallo. Dopo mille difficoltà, l’equipaggio aveva ripreso il viaggio verso la Tunisia per poi unirsi alle altre imbarcazioni dirette a Gaza, ma poi un altro inconveniente ha costretto i tre cittadini francesi a bordo ad un ulteriore cambio di rotta che li ha condotti fino a Gela. Ora, invece, sono tutti ospitati al porto di Licata, dove rimarranno qualche giorno per riparare i danni allo scafo.