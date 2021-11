Pubblicità

La portata del Fiume Salso si è abbassata. In contrada Stretto, il livello del corso fluviale (come si evince dal grafico pubblicato) è decisamente in discesa ormai da diverse ore e, sebbene il monitoraggio continua, l’impressione è che il peggio sia ormai definitivamente scongiurato. Il Fiume è stato pattugliato praticamente sempre dalla Protezione civile comunale.