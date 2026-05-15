Il Sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino, ha comunicato che è pervenuta al Comune, la notifica ufficiale del Decreto Regionale di finanziamento, da parte dell’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti Servizio 7 “Infrastrutture viarie – Sicurezza stradale” , relativo alla realizzazione del parcheggio pluripiano “Furca” in Piazza Mazzini, per un importo di 3.298.942,80 euro.

“Una splendida notizia per la nostra città e proprio per questo motibo mi corre l’obbligo di ringraziare l’assessore alle Infrastrutture della Regione, Alessandro Aricò, per la sinergia istituzionale sempre dimostrata. Dopo l’inserimento dell’opera nell’Accordo per lo Sviluppo e la Coesione tra Governo Italiano e la Regione Siciliana e la successiva firma del disciplinare – dice il sindaco Castellino – arriva adesso un altro passaggio decisivo: il finanziamento ufficiale. Si entra così concretamente nella fase operativa di un progetto strategico per la città, che consentirà di eliminare definitivamente una storica incompiuta e trasformarla in una struttura moderna, sostenibile e funzionale. Il nuovo parcheggio “Furca” prevede oltre 120 posti auto ed un giardino pensile e belvedere coperto oltre ovviamente ai bagni pubblici ed altro ancora. Un altro importantissimo traguardo che conferma il percorso concreto di rigenerazione urbana e sviluppo della nostra Palma di Montechiaro”.