Il gruppo Fdl in costante lavoro ed attento alle mille esigenze che martoriano il territorio di Licata, riesce ad ottenere un adeguato finanziamento che sarà utilizzato per la messa in sicurezza del tratto stradale “Salita Sant’Antonino”. Sono stati stanziati 550 mila euro per un tratto di strada che seppur periferica è un’importante arteria di collegamento tra il bel vedere e il centro cittadino. La strada ha mendicato per diversi anni una messa a punto e siamo felici di avere raggiunto l’obiettivo diverso dal traguardo. Come portavoce e a nome di tutto il gruppo a seguito, nonché dell’ass. Salvo Graci, ringrazio l’on. Giusy Savarino che ha ascoltato le nostre richieste rendendole concrete. Continuiamo a collaborare con chi ci rappresenta al governo per migliorare il nostro territorio e la vivibilità dei residenti e di coloro che apprezzano la nostra città.

Stefania Xerra – portavoce cittadina FDI