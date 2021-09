Pubblicità

Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile ha concesso al Comune un finanziamento da 253.474,34 euro per interventi di demolizione di opere abusive. Licata è in “buona” compagnia: oltre al nostro Comune, sono stati infatti ammessi a finanziamento demolizioni ad Alcamo, Gela, Carini, Palermo, Casteldaccia e Vittoria. Tutti però con importi di gran lunga più bassi rispetto a quello previsto per Licata che è in assoluto il più alto.

Abbattimenti di case abusive che dovranno essere espletati nella località balneare di Torre di Gaffe. Da un lato l’ottenimento di questo finanziamento stride per le modalità di arrivo: mentre per Sport e Periferie, il Comune ha infatti inoltrato una documentazione insufficiente, per le demolizioni l’iter burocratico è stato invece perfetto.