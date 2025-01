Decreto di finanziamento da 500mila euro a favore del Comune di Licata per “Primi interventi di ripristino funzionalità delle condotte acque bianche e di messa in sicurezza delle strade a seguito dell’esondazione del fiume Salso del 19/10/2024”. I fondi arrivano dal dipartimento di Protezione civile regionale. Questo il commento del Sindaco Angelo Balsamo. “Grande soddisfazione e un ringraziamento particolare per l’attenzione prestata al territorio di Licata al Governatore Renato Schifani, all’ingegnere Cocina e all’ingegnere Crapanzano”.

I lavori inizieranno a breve una volta ultimate tutte le procedure. In primis si provvederà alla bonifica delle caditoie delle zone maggiormente colpite dall’alluvione di novembre come per esempio via Salso.