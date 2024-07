Pubblicità

COMUNICATO STAMPA DEI CONSIGLIERI COMUNALI LUIGI LANZA E CARMELINDA CALLEA SULL RISTRUTTURAZIONE DELL’ELIPISTA.

I sottoscritti consiglieri comunali Carmelinda Callea e Luigi Lanza, accolgono con grande soddisfazione la notizia del finanziamento stanziato dalla Regione per rimettere in funzione la nostra elipista, da alcuni anni lasciata in totale abbandono. Di particolare significativo è, inoltre, la notizia che verrà stipulato un contratto per garantire la regolare gestione dell’elisuperficie. L’auspicio, adesso è che i lavori inizino al più presto e che finalmente i cittadini licatesi e dell’hinterland che si rivolgono al nostro ospedale, possano avere in caso di necessità un immediato elisoccorso, sia di giorno che di notte.

Carmelinda Callea, Luigi Lanza