Il sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino, ha reso noto che è avvenuto il finanziamento di cinque milioni e 500mila euro per i lavori di recupero del quartiere “Pietre Cadute” e delle vie Rapisarda, Monti, Leopardi e traverse limitrofe. Un finanziamento che è stato disposto dal Commissario Delegato ex OCDPC 558/2018, Salvo Cocina, che il primo cittadino ha voluto ringraziare per l’attenzione dimostrata nei confronti della Città del Gattopardo e delle sue emergenze ed il suo fattivo intervento.

Per Palma di Montechiaro si tratta del terzo finanziamento a seguito degli eventi calamitosi del 2018:

Frana di Ciotta € 5.000.000,00 (Progettazione Esecutiva in corso)

Pulitura Canale di Gronda 810.00,00 (Lavori in corso)

“Tutto ciò è stato possibile – dice il primo cittadino palmese – grazie alla sensibilità del Governatore, Nello Musumeci, del vicepresidente dell’Ars Roberto Di Mauro, che in questi anni non hanno mai fatto mancare il loro sostegno istituzionale e la loro attenzione per le problematiche della nostra Palma, la sensibilità dimostrata è per noi motivo di enorme gratitudine. Grazie di cuore, inoltre, ai miei assessori ed ai miei collaboratori ed a tutti gli uffici comunali, per il loro fattivo e costante impegno. Ma un grazie voglio rivolgere anche al Consiglio Comunale per la sincera collaborazione nell’esclusivo interesse della Città, insieme abbiamo raggiunto questo ennesimo storico traguardo. Con questo ulteriore traguardo storico atteso dalla comunità da anni. Sono convinto che la strada intrapresa è quella giusta, moltissimo è stato fatto, come mai prima, ma, siamo consci che molto ancora rimane da fare”.