Pubblicità

Istituito il divieto di transito veicolare in via Palma, nel tratto compreso tra l’innesto della S.S. 115 e l’intersezione con la via Fiume Vecchio, autorizzando il senso unico alternato regolamentato da semafori per il giorno 23 dicembre 2021, dalle ore 8 alle ore 13, per lavori di manutenzione straordinaria della sede stradale.

A renderlo noto, con ordinanza 287 del 17 dicembre 2021, è Giovanna Incorvaia, responsabile della Posizione Organizzativa del Dipartimento 4 Polizia Municipale.

Il divieto interesserà la porzione di carreggiata interessata dai lavori.

Il servizio segnaletica del Dipartimento Polizia Municipale avrà il compito di predisporre e collocare la necessaria segnaletica mettendo a disposizione un semaforo da cantiere in dotazione all’ufficio