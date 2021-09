Pubblicità

Due produttori licatesi, Andrea Capritta e Giuseppe Licata conosciuti come M.O.R.E. music of range elaborate, hanno realizzato una Base musicale che ha dato vita al brano “Finalmente ho il Green Pass”.

Il singolo è inserito nell’album PARTY DA ZERO DI Maury J, di cui è cantante. Maury J è anche il produttore del brano “Stasera si inzuppa il biscottino” di Matranga e Munafò