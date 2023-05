Pubblicità

L’Halikada si è qualificata per le finali regionali Under 17 di pallamano sia con la squadra femminile che con quella maschile. Le gare si svolgeranno il 6/7 maggio a Marsala.

“Per quanto riguarda la selezione maschile, la nostra società è orgogliosa e soddisfatta perché al di là di come andranno le finali regionali questi ragazzi hanno meritato con il lavoro e la determinazione Il raggiungimento di questo obbiettivo che sarà sicuramente un esperienza importante per la loro crescita sportiva e personale – fanno sapere dalla Società – per noi è grande motivo di orgoglio aver raggiunto questo traguardo. Per quanto riguarda le ragazze, siamo insieme alla Polisportiva Guidotto con cui siamo gemellati e continua un percorso di crescita”.

Le avversarie a Marsala saranno Aretusa Siracusa, Aetna Mascalucia e Pallamano Marsala.