Pubblicità

Si sono svolti ieri, presso la palestra dell’Istituto E. Fermi di Licata, gli incontri delle Final Four realtive al campionato di pallavolo under 14 femminile indetto dalla FIPAV (Federazione Italiana Pallavolo). Le quattro società provenienti da Ribera, Santa Caterina Villarmosa, Gela e Ravanusa si sono contese un posto in finale giocando due gare dall’alto contenuto tecnico e agonistico. Numerosi i genitori a seguito per vedere le atlete giocare hanno reso più caloroso l’ambiente dando quella nota di colore che ha reso la giornata di ieri un meraviglioso momento di condivisione e di sport. La finale è stata raggiunta dalla Virtus Ravanusa e dalla Dinamica (Santa Caterina Villarmosa) che hanno rispettivamente battuto il Volley Gela ed il Ribera Volley. Il comitato territoriale Akranis ringrazia la Dirigente scolastica A. Porrello e la Dsga Burgio per aver concesso in uso l’impianto, il Presidente della Asd Limpiados A.Cellura che si è prodigato al fine di compiere gli atti burocratici dovuti e alle società partecipanti ed alle famiglie che con il loro comportamento esemplare hanno reso piacevole e divertente il pomeriggio di ieri.