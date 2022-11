In data 17 novembre 2022, si è riunito il Consiglio Provinciale della FIMMG di Agrigento per eleggere le cariche del Direttivo, per il quadriennio 2023/2026.

E’ stato riconfermato nella carica di Segretario Generale Provinciale il Dott. Vincenzo Carità di Cammarata; sono stati eletti inoltre, Vice Segretario Vicario il Dott. Armando Antona di Licata, Vice Segretario Aggiunto il Dott. Giovanni Calcara di Siculiana, Segretario Amministrativo (Tesoriere) il Dott. Stefano Smecca di Porto Empedocle, e Segretario Organizzativo il Dott. Vito Sclafani di Sciacca. Tutte le cariche sono state attribuite ad unanimità, per acclamazione.

A seguito delle elezioni svoltesi il 12/11/2022 il Consiglio Provinciale della FIMMG di Agrigento, per il quadriennio 2023/2026, risulta così composto:

Segretario generale provinciale Dr. Vincenzo Carità

Vice segretario vicario Dr Armando Antona

Vice segretario aggiunto Dr Giovanni Calcara

Segretario Amministrativo (Tesoriere) Dr Stefano Smecca

Segretario organizzativo Dr Vito Sclafani

Consiglieri Eletti

Dr. Antonio Arnone

Dr. Giovanni Giardina

Dr. Enzo Panepinto

Consiglieri di Distretto

Dr. Domenico Condello

Dr. Antonio Curreri

Dr. Clemente Lo Curcio

Dr. Vincenza Maniscalco

Dr. Calogero Pennica

Dr. Leonardo Puma

Dr. Raimondina Settembrino

Revisori dei conti

Dr. Raimondo Buscemi

Dr. Carmen Iacono

Dr. Carmelo Radellini

Revisore dei conti supplente Dr Andrea Cammilleri

Probiviri Dr Domenico Cuttaia Dr Margherita Gallo Dr Serafino Vullo