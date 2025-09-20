Lucia Sardo, una delle attrici che ha interpretato Rosa Balisteri nel film “L’amore che ho”, ha pubblicato un post in cui annuncia una bella notizia.

“Ho una notizia che mi rende davvero orgogliosa: il film L’amore che ho, in cui ho interpretato il ruolo di Rosa Balistreri, è stato iscritto fra i 24 titoli italiani in lizza per scegliere quale rappresenterà l’Italia agli Oscar 2026, nella categoria International Feature Film Award.

Non è una candidatura (ancora), ma è un riconoscimento enorme esserci, insieme ad altri film straordinari. È la conferma che storie autentiche, fatte con cuore, passione e verità, contano.

Grazie a Paolo Licata, a tutto il cast, alla troupe, a chi ha creduto e lavorato tanto perché L’amore che ho prendesse la forma che ha.

Restate connessi: il titolo che rappresenterà l’Italia sarà scelto il 23 settembre, mentre le nomination ufficiali arriveranno in inverno.

Un ringraziamento speciale ai produttori Rocco Bambaci e Antonio Guadalupa”.