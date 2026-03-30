Il giovane centauro licatese Filippo Minnelli ha centrato il primo posto nella categoria 125 nella seconda prova del Campionato regionale Motocross Sicilia disputata al Cross Park “Gino Meli” di contrada Zupparda a Noto. Si tratta senza dubbio di un ottimo risultato per il giovane motociclista licatese che a Noto ha avuto modo di confrontarsi con centauri provenienti da diverse parti della Sicilia. Complimenti Filippo!
Seconda prova Campionato Motocross, primo posto per il licatese Minnelli
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