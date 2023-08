Pubblicità

Un’aquila stilizzata è stata donata al Comune di Licata dai ceramisti che per 4 giorni hanno preso parte alla fiera di Sant’Angelo d’Agosto. A capitanarli, il maestro ceramista Besnik Harizaj. “Ci siamo trovati molto bene a Licata – le sue parole – e vogliamo ringraziare la città e l’amministrazione per l’ospitalità. Abbiamo donato un’aquila stilizzata settecentesca ma il valore importante in questo caso non è quello economico bensì quello simbolico. L’aquila è infatti simbolo di Licata, di Caltagirone ma anche dell’Albania, la mia terra natìa. Voglio ringraziare a nome di tutti la vostra città”.