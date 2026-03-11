Presso Teatro Re Grillo, è avvenuta la conclusione del concorso proposto alle scuole dalla associazione FIDAPA.

L’iniziativa è nata dalla volontà di sensibilizzare i nostri giovani, ricchi di sogni e desideri a credere nelle proprie capacità.

Sul palco si sono avvicendate per prime le 3 B e E della Bonsignore, le 3 della Marconi e la 1 e 2 dell’I.C. Giorgio.

La premiazione è proseguita con la scuola Primaria dell’ I.C.Leopardi e del Giorgio.

Sul palco gli alunni sono state intervistate dalla Presidente Fidapa, Gabriella Soraci, che presentava i lavori al numeroso pubblico presente.

Tutta la premiazione si è svolta in un clima allegro, coinvolgente, con l’occasione sono stati mostrati diversi video, presentazioni online, ed espressioni artistiche anche tridimensionali.