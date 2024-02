Pubblicità

I primi ficus estirpati da via Principe di Napoli (nell’ambito della riqualificazione che interessa il lungomare e Piazza Attilio Regolo) hanno trovato una nuova vita. Gli alberi sono stati infatti piazzati in via Palma, proprio alle spalle della scuola media Bonsignore. La ripiantumazione proseguirà in altre parti del territorio dove manca verde.