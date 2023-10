Pubblicità

FICODINDIA FEST 2023…dove trovi i sapori di Sicilia

Tutto pronto a Santa Margherita di Belice per la XXII Edizione di “Ficodindia Fest”, la manifestazione annuale che esalta e celebra la pregevole produzione fruttifera del territorio ed i sapori di Sicilia.

Il 14 e 15 Ottobre, la Città del Gattopardo ospiterà due giornate di eventi dedicati al Ficodindia, con ricche degustazioni, mostre, intrattenimento, esposizione di artigianato locale e confronti tecnici.

Location centrale dell’evento saranno Piazza Matteotti, lo splendido Palazzo Filangeri Cutò che ogni giorno è meta di visitatori provenienti da tutto il mondo e altre piazza del centro storico.

L’organizzazione è del Comune di Santa Margherita di Belice, con il patrocinio dell’Assessorato regionale agricoltura, alla Casa della Salute e alla preziosa collaborazione di tanti sponsor locali.

Sabato 14 Ottobre

L’inaugurazione e l’apertura degli stands al pubblico sono previste Sabato 14 Ottobre alle ore 10.30;

Ore 10.45 – Il Teatro S.Alessandro ospiterà il convegno “Dalle terra alla tavola: come la nutrizione incide sulla salute”;

Ore 11 – In piazza Matteotti Estemporanea di disegni e schizzi di Pascal Catherine dal titolo “Il paesaggio poetico del Fico d’India”;

Ore 11.30 – Apertura dei mercati artigianali;

Ore 16.30 Nello spazio antistante il Museo della Memoria i bambini saranno protagonisti con attività di animazione curate dall’associazione Coro degli angeli.

Ore 17.30 – I luoghi del Ficodindia Fest si arricchiranno dell’animazione musicale della Drepanum Dixieland Band;

Ore 19.30 – Per tutti i visitatori cena a base di ficodindia (Antipasto, Primo, Dolce, Ficodindia e Vino). Il ticket è acquistabile sul posto;

Ore 21.30 – Musica itinerante con I Siculi.

Domenica 15 Ottobre

Ore 9.30 – Raduno Lambretta del Belice in via Libertà; IX Vintage Motors in via Libertà e piazza Diaz;

Ore 10.00 – In piazza Matteotti Estemporanea di disegni e schizzi di Pascal Catherine dal titolo “Il paesaggio poetico del Fico d’India”;

Ore 11.00 – Zabbinata: degustazione ricotta della Valle del Belice a cura del Caseificio La Sala (Ticket acquistabile sul luogo);

Ore 11.30 – I luoghi del Ficodindia Fest si arricchiranno dell’animazione musicale della Drepanum Dixieland Band;

Ore 11.30 – Animazione per bambini nello spazio antistante Museo della Memoria a cura dell’Associazione Marikita;

Ore 12.30 – Cantu e Cuntu, spettacolo di musica itinerante;

Ore 12.45 – Pranzo a base di ficodindia (Antipasto, Primo, Dolce, Ficodindia e Vino). Il ticket è acquistabile sul posto;

Ore 15.30 – Street Band con Drepanum Dixieland Band;

ore 17.00 – “Il primo tradimento di Gano di Magonza”, in piazza Matteotti teatro dell’Opera dei pupi a cura di Angelo Sicilia;

ore 17.30 – Giochi della tradizione popolare in via della Libertà a cura della Consulta Giovanile Margheritese;

Ore 17.30 – Sfilata del Gattopardo a cura dell’Accademia Italia Film;

Ore 18.30 – “Di terra e d’amuri”, spettacolo musicale di canti d’autore e popolari con Giana Guaiana e Pippo Barrile.

L’Istituto Tecnico e Professionale – I.I.S.S. “Calogero Amato Vetrano” di Sciacca e L’I.P.S.E.O.A. V. Titone” di Castelvetrano cureranno il servizio di accoglienza e ospitalità alberghiera della manifestazione.

“Pur senza la disponibilità del bilancio comunale – commentano gli Assessori comunali Baldo Giarraputo, Onorio Di Giovanna e Tanino Bonifacio – siamo riusciti a proporre un fine settimana dedicato in particolare agli agricoltori e produttori della nostra città che lentamente e con grande tenacia hanno ripreso il loro lavoro dopo gli eventi calamitosi che lo scorso anno hanno danneggiato la nostra pregiata produzione. Grazie all’assessorato regionale agricoltura per il contributo concesso, alla Casa della salute ed alla disponibilità preziosa di tanti sponsor privati. Santa Margherita di Belice è pronta per questo nuovo fine settimana ad ospitare tanti visitatori che cercano accoglienza, sapori, incontri e convivialità”.