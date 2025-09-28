Una Fiat Panda si è capottata nella notte in via Riesi finendo in un terreno dove insistono coltivazioni in tunnel. A fare la scoperta questa mattina all’alba è stato il proprietario dell’appezzamento di terreno, un coltivatore, che ha avvisato i Carabinieri della Compagnia di Licata intervenuti in zona per l’esecuzione dei rilievi. Sul posto anche i Vigili del Fuoco del distaccamento di corso Argentina che hanno ribaltato l’automobile. Non ci sarebbero feriti dopo il ribaltamento poiché anche il Pronto Soccorso non ha ricevuto chiamate o richieste.
Fiat Panda ribaltata nella notte tra le serre di via Riesi
