Nuovo incidente stradale in corso Serrovira. Un’automobile, una Fiat Panda di colore bianco, ha centrato in pieno lo spartitraffico posto al centro della carreggiata. Secondo una prima ricostruzione, non dovrebbero esserci conseguenze gravi per la donna alla guida. La Fiat Panda ha invece riportato diversi danni. Sul posto un equipaggio della Polizia.