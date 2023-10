Pubblicità

Il Partito Democratico di Licata sarà presente alla Fiaccolata organizzata per sabato sera. L’annuncio è del Segretario cittadino, l’avvocato Enzo Sica.

Il circolo del Partito Democratico di Licata parteciperà, Sabato sera, alla Fiaccolata “In cammino per la Legalità” promossa dal Comune e dal Vicariato Foraneo di Licata.

Il Circolo accoglie con convinzione l’appello a partecipare all’evento lanciato dalle Istituzioni e, consapevole della delicata situazione in cui versa la nostra città, dove episodi di intimidazioni, violenze, criminalità ed atti delinquenziali sono all’ordine del giorno, sarà presente per ribadire che temi quali Sicurezza e Legalità rappresentano una priorità.

Il Circolo ritiene lodevole l’iniziativa e auspica che rappresenti un primo passo, un punto di partenza di una serie di iniziative volte a sensibilizzare il senso civico e di giustizia di tutta la comunità.

Il Partito ribadisce quindi la partecipazione alla manifestazione di Sabato e manifesta la disponibilità a lavorare insieme a tutte le Istituzioni ed alle agenzie educative, in un’ottica di prevenzione e contrasto alla criminalità.

Enzo Sica – segretario cittadino PD