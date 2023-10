Pubblicità

Stasera è in programma la fiaccolata “In cammino per la Legalità” promossa dalla Presidenza del Consiglio comunale, dall’amministrazione e dal clero cittadino. L’iniziativa è stata presentata ieri sera nel corso della prima puntata di Domus, l’approfondimento giornalistico del venerdì di Lanterna Tv. Ieri sera ne hanno parlato in diretta streaming, la Presidente del Consiglio comunale Anna Triglia, l’assessora Maria Sitibondo e il vicario foraneo, don Tommaso Pace.