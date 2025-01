Celebrare il Patrono di una città significa asserire solennemente che egli, oltre che nella fede, è pure il Pater civitatis, il fondatore della Città stessa. La Città non è un ammasso d’individui ma una comunità perché i cittadini hanno una comunanza di fini e la comunanza di fini richiede un fondamento indisponibile che solo Dio può garantire. I vescovi patroni hanno difeso le loro città da nemici e carestie; talvolta, le hanno tenute insieme nelle difficoltà e, talvolta, perfino governate. La festa del Patrono ricorda che le questioni di quaggiù non si risolvono senza l’aiuto da lassù. Non si dissodano i terreni incolti se prima non si dissodano le anime. Le relazioni tra gli uomini rimangono conflittuali se prima non si sistemano le relazioni con Dio. La famiglia non può essere protetta con leggi e politiche se si dimentica la Santa Famiglia. Chi non guarda in verticale finisce per non guardare nemmeno in orizzontale.

In questo anno le celebrazioni rientrano nel contesto del Giubileo e di Agrigento e di Agrigento Capitale della cultura 2025 e sono connotate dal riaffermare, sulla scia della tradizione cristiana, la fede facendo parte del vissuto quotidiano genera stili di vita, comportamenti, arte, storia.

Di Seguito il programma dettagliato:

19-22 FEBBRAIO

Celebrazione eucaristica

ore 8,30 CHIESA S. MARIA DEI GRECI

MERCOLEDI’ 19 Mudia 4 all

Inaugurazione dei percorsi digitali e abbattimento barriere cognitive e sensoriali Mudia, Cattedrale, Chiesa S. Maria dei Greci

​in collaborazione con il Ministero della Cultura

ore 11,00 MUSEO DIOCESANO

GIOVEDI’ 20 Sanctus

Adorazione Eucaristica

ore 9,00-11,00 CHIESA S. MARIA DEI GRECI

Festival musicale

​Coro dell’Associazione Filarmonica Santa Cecilia

​diretta dal maestro Emanuele di Bella

ore 19,00 CHIESA SANTA MARIA DEI GRECI

VENERDI’ 21 Comunità e identità

L’urna restaurata del patrono San Gerlando. Riconfigurazione e presentazione

​​Vincenzo Lombino, Giuseppe Lentini,

​​Domenica Brancato, Rita Ferlisi, Sofia Sanfilippo

​ore 18,00 BASILICA CATTEDRALE

SABATO 22 Sapienti mani. La bottega organaria

L’organo a canne della Cattedrale. Presentazione del restauro

​Valeria Di Grigoli, Giuliano Colletti

ore 18,00 MUSEO DIOCESANO

DOMENICA 23 Celebrazioni eucaristiche

​ore 11,30 e 20,00 BASILICA CATTEDRALE

LUNEDI’ 24 Vigilia della solennità

Pellegrinaggio Giubilare della Comunità ecclesiale di Agrigento

​ore 17,00 Raduno al largo Plebis Rea

​ore 18,00 Ingresso in Cattedrale e Celebrazione eucaristica

​Presiede Sua Ecc. mons. Alessandro Damiano

MARTEDI’ 25 Solennità di San Gerlando

BASILICA CATTEDRALE

Ore 18,00 CELEBRAZIONE PONTIFICALE

presieduto dal card. Sua Emin. il card. Baldassere Reina

Vicario generale di Sua Santità per la Diocesi di Roma

Offerta dell’Olio da parte della Comunità Ecclesiale di Agrigento

Preghiera del Corpo della Polizia Municipale di Agrigento