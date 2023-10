Pubblicità

Degustazione di Gambero rosso, pescato locale, vini e birre artiginali. Sabato 7 Ottobre il quartiere Marina a Licata si anima con il Festival del Gambero Rosso a cura dell’Associazione Giovani Pescatori e il food village in via Sant’Andrea.

L’evento ha come partner l’Unione Europea, il Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle Foreste, il Feamp 2014-2020, l’Assessorato Regione Sicilia Agricoltura e Pesca, il Comune di Licata e l’Istituto d’Istruzione superiore Re Capriata di Licata.

Il Programma della Giornata.

Ore 17 – Chiostro Sant’Angelo – Convegno su Gambero Rosso dal Tema: “Peculiarità, trasformazione e promozione”. Interverranno: Angelo Balsamo, Sindaco di Licata; Francesca Platamone, assessore alla Pesca Comune di Licata; Umberto Mulè, dipartimento Pesca Regione Sicilia; Amelia Porrello, dirigente scolastica ITC Re Capriata; Vincenzo La Cognata, chef; Giampiero Calandra, biologo marino; Giovanni Lo Coco, imprenditore; Angelo Gueli, pescatore.

Ore 19,30 – Apertura del food village di via Sant’Andrea con degustazione di pesce, vini e birre artigianali.

Ore 21 – Show Cooking in via Sant’Andrea con lo chef Vincenzo La Cognata.

Alle attività del food village collaboreranno gli alunni e i docenti dell’Istituto Alberghiero Filippo Re Capriata di Licata.

Il convegno (dalle ore 17) e l’evento (dalle ore 20) saranno trasmessi in diretta streaming sui canali Facebook e Youtube di Lanterna Tv.