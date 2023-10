Pubblicità

Sabato 7 ottobre Lanterna Tv sarà in diretta streaming per il Festival del Gambero Rosso organizzato dall’Associazione Giovani Pescatori.

2 i momenti in cui trasmetteremo: il convegno dal Chiostro Sant’Angelo alle 17 e il Food village di via Sant’Andrea a partire dalle ore 21.

Sarà possibile assistere alla trasmissione in diretta streaming sui canali Facebook e YouTube di Lanterna Tv.