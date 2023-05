Pubblicità

Per motivi di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, con decorrenza immediata, e per tutta la durata dei festeggiamenti in onore del Santo Patrono, è fatto divieto agli operatori commerciali posti nelle vicinanze delle varie manifestazioni di somministrare e vendere bevande alcoliche e super alcoliche dalle ore 23 alle ore 8 del giorno successivo e in particolare dalle ore 18 del 5 maggio alle ore 8 del 6 maggio 2023.

A stabilirlo con ordinanza n. 28 del 2 maggio 2023 è il Sindaco di Licata Giuseppe Galanti.

Stabilito, inoltre, il divieto per gli esercenti di somministrare e vendere bevande in bottiglie di vetro e lattina e per gli acquirenti, il divieto, nel caso di acquisto bevande bottiglie in vetro e lattine, di consumarne il contenuto all’interno del locale.

L’inosservanza della suddetta ordinanza, salve le fattispecie di rilevanza penale, comporta una sanzione amministrativa fino ad un massimo di 500,00 (cinquecento) euro a carico dei trasgressori.