Si avvicinano i giorni clou dei festeggiamenti patronali in onore di Sant’Angelo nell’anniversario del quarto centenario dalla liberazione dalla peste.

Questo il programma dell’Ottavaria.

Il 16 Agosto alle ore 18,30 è prevista la traslazione dell’urna che precede i Vespri. Alle 19 la Santa Messa che precede la processione di Sant’Angeli nei luoghi della peste. Il percorso prevede: uscita dal Santuario, Piazza Sant’Angelo, Piazzetta San Salvatore, Largo Mangiacasale, via Borgonuovo, via Solferino, Piazza Sant’Angelo. Questa processione verrà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube di Lanterna Tv.

Alle ore 21 sfilata dei cavalli e dei carretti per il centro della città.

Il 17 Agosto dalle 9,30 alle 11 traslazione dei ceri dal Santuario a Piazza Elena. Alle 20 la processione dell’urna con le reliquie per le vie della città.

Il 23 Agosto alle ore 20,30 a conclusione dell’Ottavaria, Santa Messa in Piazza Sant’Angelo. Anche questo momento verrà trasmesso in diretta.