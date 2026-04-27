La città si prepara ai festeggiamenti patronali in onore di Sant’Angelo. Tantissime le iniziative in programma dal punto di visa sociale e culturale.

Intanto Anche per questa edizione 2026, le bancarelle riempiranno i corsi principali dall’1 al 6 maggio. Il Comune ha appena reso nota la disciplina veicolare per lo svolgimento dei festeggiamenti.

Il primo provvedimento riguarda l’istituzione del divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati di Corso Roma e Corso Umberto per consentire il montaggio degli stand da utilizzare per lo svolgimento della fiera, dal 28 al 30 aprile nella fascia oraria 00-24. L’organizzazione della fiera prevede il divieto di sistemazione sulla carreggiata di bancarelle e di stand espositivi e la sosta di mezzi e cose negli spazi urbani di Piazza Progresso; all’incrocio tra il C.so Umberto I e le Vie Dalla Chiesa e Giarretta; all’incrocio tra C.so Umberto e le Vie Asmara e Tripoli; in C.so Re Capriata, nel tratto compreso tra via Antonino Licata ed i Corsi Serrovira e Roma.

Le vie di fuga saranno via Sante Buoni – via Di Lorenzo – via San Domenico – via Salonia – via Patti – via Morello – via Cacici – via Sole – via Gabriele D’Annunzio – via Rizzo – via Giosuè Carducci (nel tratto compreso tra C.so V. Emanuele e via S. Ten. Spina) – C.so V. Emanuele (nel tratto compreso tra Piazza Progresso e Piazza Regina Elena).

Da domani comincerà pertanto il montaggio degli stand che comporranno la fiera la cui installazione cambierà come ogni anno il volto della città per una settimana.