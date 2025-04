L’amministrazione comunale ha reso noto il programma degli eventi all’interno delle Feste di Maggio 2025.

1 Maggio

Dalle 19,30 alle 23,30 – Live music con Unac Band, Alma Acoustic Trio e One Way

Dalle 23,30 alle 1 – Dj set con Giuseppe Vitali e gran finale con Le Donatella

2 Maggio

Dalle 21,30 alle 23,30 – Spettacolo di Cabaret con Sasà Salvaggio

Dalle 23 alle 1 – Dj set cin Dj Mega

3 Maggio

Dalle 20,30 alle 23,30 – Live music Zero 50 Band, Sparda Band, Two for Two Band

Dalle 23,30 alle 2 – Alex DelayDj, Thomg Dj, Collex Dj

4 Maggio

Dalle 21,30 alle 24 – Open: Federica Fontana Live. A seguire “Bluesugar” Zucchero Tribute Band.

6 Maggio

Dalle 20,30 alle 23,30 – Open: Live music conJust Madness Band e Salvomè

Dalle 23 alle 24 – Show finale con Shade Summer Tour 2025