Durante la conferenza stampa di presentazione delle iniziative correlate alle Feste di Maggio, l’assessore Maria Sitibondo ha annunciato che “si sta lavorando per ripristinare il palio a mare e l’albero della Cuccagna già in occasione del prossimo 6 maggio. Stiamo lavorando alla messa in sicurezza per poter realizzare i due eventi”. C’è poi un altro annuncio. “Il gemellaggio culturale con Noto porterà una novità: dal 30 i realizzatori dei bozzetti di Noto saranno a Licata e il nostro Sant’Angelo verrà realizzato in maniera floreale artisticamente”.