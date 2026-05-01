In occasione delle festività patronali iniziate nella giornata odierna, l’area che ospitava il mercato ortofrutticolo di via Giarretta è stata destinata a parcheggio gratuito.

Si informa la cittadinanza che il piazzale dell’ex mercato ortofrutticolo, con accesso da via Giarretta, è stato messo in sicurezza ed è da oggi fruibile come area di parcheggio gratuito – si legge in una nota social dell’amministrazione – L’area resterà disponibile fino al 6 maggio e sarà gestita dai volontari dell’UNAC, che si ringraziano per la collaborazione”.