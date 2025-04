La processione di Sant’Angelo in diretta streaming su Lanterna Tv.

Dall’1 al 6 maggio a Licata si arricchirà di diversi eventi per i festeggiamenti del Santo Patrono Sant’Angelo. Il giorno clou sarà il 5 maggio con la processione per le vie cittadine che noi trasmetteremo in diretta sui nostri canali Facebook e YouTube.

Ecco il trailer.